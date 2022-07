Comment entretenir sa pelouse avec la chaleur et la sécheresse? Les conseils d'un spécialiste

La chaleur et la sécheresse font des dégâts sur nos pelouses, qui virent au roux. Comment sauver sa pelouse? Peut-on la tondre? Comment agir face à une situation qui désespère bien des propriétaires. Voici quelques conseils.

La terre a soif et les espaces verts ne le sont plus vraiment, même à l’ombre. Pour préserver ce qu'il reste de pelouse, les jardiniers peuvent arroser. Mieux vaut le faire tard le soir, sans vent et en grande quantité. "L'idéal, c'est de faire ça la nuit, minimum 20 litres d'eau par mètres carré. Donc c'est une grosse quantité. Si on a de l'eau de pluie ça va être vite vide (les citernes), et si on a de l'eau de ville, ça va coûter très cher. Après ça dépend de la surface à faire. Mais l'idéal, c'est la nuit. À ce moment-là, il n'y a pas de vent", indique Damien Pussemier, gérant d'une jardinerie du côté de Pont-à-Celles.

Couper haut et pratiquer le "mulching"

Le spécialiste que nous avons interrogé conseille également de tondre la pelouse pour éviter que les plantes indésirables produisent des graines et se multiplient. Il faut la couper haut. La meilleure option: le mulching. "On coupe vraiment en tous petits morceaux. On ne ramasse pas l'herbe. Elle reste sur le sol et ça permet de garder de l'humidité, dans le sens où ça fait une petite couche qui couvre le sol, et en même temps, quand ça va se décompenser quand il aura plu, ça va se transformer en engrais et ça va nourrir la pelouse", précise Damien Pussemier.

Ça ne sert à rien de s'alarmer trop vite

L’engrais sera utile. Il vaut mieux le disperser après la prochaine belle pluie. Ressemer maintenant ne servirait à rien. "Et puis il y a toute une partie où l'herbe est déjà fort rousse maintenant, qui va redémarrer. Donc ça ne sert à rien de s'alarmer trop vite. Une fois que ça repousse aux mois de septembre et octobre, s'il y a des places où ça ne revient pas du tout, où c'est vraiment beaucoup trop clairs, un petit coup de râteau et des semences de garnissage", préconise le spécialiste.

Les brindilles sortiront de terre en quelques jours. Pas de panique, la situation est rarement désespérée. L’herbe est une dure à cuire.

Et puis, n'oublions pas que l'utilisation d'eau courante et d'engrais représente un coût pour l'environnement, et que les grandes étendues d'herbe sont peu bénéfiques à la biodiversité.