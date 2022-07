Le Comic-Con prend des airs de "Game of Thrones" grâce à son préquel

Trois ans après la fin de la série "Game of Thrones", l'auteur de la saga littéraire George RR Martin et le casting du préquel "House of the Dragon", qui sort sur les écrans le 21 août, ont évoqué samedi au Comic-Con à San Diego le défi d'assurer la relève du phénomène mondial.

La saga de l'écrivain américain a donné naissance à la série au succès planétaire ainsi qu'à plusieurs spin-offs qui vont bientôt sortir.

Le premier de ceux-ci est donc "House of the Dragon", basé sur le livre "Fire and Blood" ("Feu et Sang"). L'histoire se déroule 200 ans avant les événements de "Game of Thrones" et raconte l'histoire de la sanguinaire famille Targaryen et de ses dix-sept dragons.

"C'est assez enthousiasmant. On est toujours nerveux au début, parce que ces livres, ces personnages sont comme mes enfants", a relevé l'écrivain de 73 ans. "On se demande comment ils vont être traités, est-ce que vous allez les reconnaître quand ils vont revenir vers vous?".

Mais, a-t-il souligné, "j'ai été très, très chanceux dans le cas présent... J'ai vu neuf des dix épisodes et c'est assez formidable".

Dans ce préquel, les fans de "GOT" vont découvrir les ancêtres des héros des huit saisons de la série de HBO diffusée entre 2011 et 2019. En particulier ceux de Daenerys Targaryen.

La distribution compte notamment Emma D'Arcy (Wanderlust), Matt Smith (Doctor Who, The Crown), Rhys Ifans (The King's Man, Spiderman) et Olivia Cooke (Bates Motel, Ready Player One) ou encore Paddy Considine.

"La série commence à l'apogée de la dynastie, alors au sommet du pouvoir, de la richesse et de l'influence", a expliqué le scénariste Ryan Condal. "Ils détiennent le maximum de dragons qu'ils vont jamais avoir et c'est juste avant qu'ils ne commencent à perdre de leur lustre".

- Dix-sept dragons -

Selon lui, chacun des 17 dragons aura ses propres caractéristiques physiques et son caractère.

Peu de nouveaux extraits ont été dévoilés lors du festival Comic-Con à San Diego, dans le sud de la Californie, mais les attentes sont très élevées pour ce spin-off.

D'autant que la dernière saison de GOT a déçu critiques et fans pour avoir notamment abouti à un dénouement insatisfaisant. En huit saisons, la série a reçu d'innombrables récompenses, en particulier 59 Emmys --un record--.

George RR Martin a déclaré sur le ton de la plaisanterie que la nouvelle série pourrait déclencher une guerre entre fans "l'année prochaine".

Olivia Cooke, qui incarne Alicent Hightower dans le spin-off, a confié qu'il avait semblé "étrange" d'essayer de prendre la relève "d'un tel mastodonte".

"Nous avons ressenti une pression intense pour vous donner ce que vous voulez mais aussi pour faire quelque chose de différent et y apposer notre propre touche", a-t-elle expliqué.

Comic-Con se déroule cette année avec sa pleine capacité de 130.000 personnes, pour la première fois en trois ans. Le festival s'était déroulé en distanciel pendant la pandémie.

Plus tôt samedi, les fans ont reçu la visite de Dwayne "The Rock" Johnson tout vêtu de sa tenue de super-héros et accompagné du son du tonnerre tandis que s'élevait de la fumée, pour faire la promotion de son dernier film "Black Adam".

Il s'agit d'une adaptation de DC Comics, qui doit sortir dans les salles obscures en octobre.