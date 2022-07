Conflit israélo-palestinien - Deux Palestiniens tués dans un raid israélien en Cisjordanie

(Belga) Deux Palestiniens ont été tués dans la nuit de samedi à dimanche lors d'une opération de l'armée israélienne à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.

Ils ont été identifiés comme étant Muhamad Azizi (25 ans) et Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh (28 ans) par le ministère qui a par ailleurs fait état de six blessés, dont deux dans un état grave. Mohamad Azizi a été tué d'une balle dans la poitrine et Abdul Rahman Jamal Suleiman Sobh d'une balle dans la tête, a poursuivi le ministère palestinien. De son côté, l'armée israélienne a indiqué mener une opération dans la ville de Naplouse en Cisjordanie, territoire occupé par l'Etat hébreu depuis 1967, sans commenter dans l'immédiat les victimes rapportées par les autorités palestiniennes. "Des échanges de tirs ont eu lieu entre les suspects armés et les troupes", a dit l'armée dans un communiqué. Depuis fin mars, les forces de sécurité israéliennes mènent des opérations quasi-quotidiennes en Cisjordanie à la suite d'une série d'attaques perpétrées par des Palestiniens et des Arabes israéliens en Israël et en Cisjordanie dans lesquelles 19 personnes, en majorité des civils, ont perdu la vie. Lors de ces opérations de l'armée israélienne, au moins 52 Palestiniens et trois assaillants arabes israéliens ont été tués, en partie des membres de groupes armés mais aussi des civils, dont la journaliste de la chaîne qatarie Al-Jazeera, Shireen Abu Akleh, couvrant une opération à Jénine. (Belga)