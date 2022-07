Le "Cerf-volant cosmique" Maradona ira dans l'espace avec des messages de fans

Des supporters argentins enregistrent depuis samedi des messages audio et vidéo en hommage à Diego Maradona qui seront envoyés dans l'espace à bord d'un satellite "Cerf-volant cosmique", du surnom donné à Maradona par un journaliste uruguayen.

"Nous t'aimons et nous nous souviendrons toujours de toi. Cette nouvelle génération et toutes les générations à venir ! Tiens bon Diego !", a déclaré à l'AFP Enrique Trincado, un supporter, après avoir enregistré son message sur la base aérienne de Moron, à 40 km à l'ouest de Buenos Aires.

L'idée est née du récit du journaliste uruguayen Victor Hugo Morales après le second but de Maradona contre l'Angleterre (2-1) en quart de finale de la Coupe du monde 1986 au Mexique.

L'Argentine a remporté cette Coupe du monde, rendant Maradona encore plus célèbre.

"De quelle planète venez-vous ?", s'était exclamé le journaliste au micro de sa radio, au stade Azteca lorsque l'ancien capitaine de l'Albiceleste, décédé d'une crise cardiopulmonaire en 2020, a dribblé la moitié de l'équipe anglaise avant de marquer ce qui a été qualifié de "but du siècle".

Les vidéos et audios des fans seront compressés sur un disque dur qui sera envoyé en orbite à bord d'un satellite, avec une paire de chaussures de foot de l'ancienne star, une initiative d'une entreprise privée.

La collection des messages durera plusieurs mois. La date et le lieu du lancement du satellite n'ont pas encore été fixés.

Des messages du monde entier seront récupérés pour ce projet, a déclaré l'un des créateurs du projet "Cerf-volant cosmique" Maximiliano Fernando Gallo.

Les fans de l'Argentine et de Maradona disposent déjà d'un avion, lui rendant hommage avec images et souvenirs dans une exposition itinérante, et qui tentera d'atterrir au Qatar lors de la Coupe du monde 2022.

Maximiliano Fernando Gallo est également responsable du projet Tango D10S, nom officiel de l'avion-exposition présenté le 26 mai sur les pistes de Moron.