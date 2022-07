Pic de chaleur ce dimanche: à quoi doit-on s'attendre dans les prochains jours?

Le mercure grimpe cet après-midi avec des températures affichant jusqu'à 31 degré à l'ombre. "Pour l'instant, il fait déjà assez chaud, entre 26 et 27 degrés, sur l'ensemble de notre pays. Mais, cet après-midi, nous aurons entre 3 et 5 degrés de plus sur certaines régions.", explique Vanessa Matagne sur le plateau du 13h. "C'est cet air vraiment très chaud en provenance du sud de l'Europe qui est arrivé chez nous." Une météo estivale donc.

Et pour les prochains jours ?

"Il faut profiter de cette journée si vous aimez ce type de temps, car, dans le courant la nuit, cela va doucement se dégrader." Pour demain, Vanessa Matagne nous annonce donc le retour de fines pluies avec des températures comprises entre 22 et 27 degrés. "Dans les prochains jours, cela va vraiment se refroidir avec des températures aux alentours des 20 degrés." Si mardi sera la moins belle journée de la semaine, le temps sec fera son grand retour à partir de mercredi.