Pourquoi les fruits et légumes sont-ils devenus si chers ces dernières semaines?

Les chaleurs que nous vivons donnent envie de se rafraîchir en mangeant des fruits et légumes frais, mais ces produits voient leurs prix s’envoler ces dernières semaines.

Au marché, certains clients ont revu leur manière d’acheter et de consommer : "Avant, je faisais ma confiture, je ne regardais pas. On avait envie d'un melon, on prenait un melon… Maintenant on regarde" regrette une passante.

D'autres, ne veulent pas s'en passer, malgré les augmentations : "Mon mari et moi, au niveau des fruits et de la nourriture en général, on ne fait pas abstraction là-dessus… Mais il faut avouer que le budget du ménage en a pris un coup", réagit une cliente.

Frédéric est vendeur, il voit une nette augmentation du prix de ses tomates : "En un week-end, ça a triplé, avec les chaleurs. Il y a beaucoup de demande, et il n'y a pas assez de récoltes, donc les prix augmentent. On était à 1€, maintenant on est à 3,50€ pour un kilo de bêtes tomates" témoigne-t-il.

Pour les maraîchers, cette situation est pour le moins compliquée à gérer : "Les clients s'attendent à avoir de bons prix et de la qualité, mais ce n'est pas facile", déplore Omar.

Les maraîchers expliquent ce phénomène de plusieurs manières : Il y a moins de producteurs qu’auparavant, donc une offre moins importante que la demande, et il y aussi, pour les fruits et légumes importés, l’impact du prix du transport.