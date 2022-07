Guerre en Ukraine: quelle est la stratégie de Poutine et des Ukrainiens? Quelles sont les pertes humaines? Voici le bilan du conflit 

Il y a cinq mois, jour pour jour, le 24 février, la Russie envahissait l'Ukraine. Vladimir Poutine avait prévu une attaque éclair, mais c'était sans compter sur la résistance des Ukrainiens. Aujourd'hui, la guerre s'éternise et s'enlise. Retour sur cinq mois d'un conflit militaire qui pourrait s'inscrire dans la durée.

Des villes détruites, des bombardements intensifs, des populations prises au piège… Cinq mois après le début du conflit et plus de 10.000 victimes civiles, la guerre en Ukraine s’installe dans la durée. "Il y a une réalité de base: l’Ukraine est attaquée, et dans ce cadre-là, elle ne peut être qu’un pays en perte. En perte humaine, en perte matérielle, en perte de territoire", explique Nicolas Gosset, chercheur à l’Institut royal supérieur de la Défense. "Au début du mois de juillet, on estime que les forces armées russes contrôlent 20% du territoire ukrainien".

La carte du front

Mais la réalité est là: Vladimir Poutine a perdu son pari. L’Ukraine ne s’est pas effondrée. La guerre éclair a échoué. Sur cette carte, voici les zones sous contrôle des Russes. Du sud-est autour de Kherson au nord-est près de Kharkiv. Tout le long, vous pouvez voir les bombardements qui marquent la ligne de front dans la région du Dombass.

Les risques et difficultés pour l'Ukraine

"La guerre s'enkyste dans le Donbass avec une logique de part et d'autre qui est celle d'un épuisement. La difficulté dans cette guerre d'épuisement réciproque qui s'installe dans la durée, c'est que les ressources humaines russes et les ressources matérielles russes sont supérieures à ce qui est du côté ukrainien", analyse Nicolas Gosset.

Sur la ligne de front comme à Kharkiv, l’armée ukrainienne tente de ralentir les forces russes. L'Ukraine aurait perdu près de 10.000 hommes depuis le 24 février. Face à elle, Moscou continue d’appliquer une politique de la terre brûlée avec des destructions massives. "C'est une guerre qui consomme énormément de matériel. Qui consomme des quantités invraisemblables de munitions, et les Ukrainiens ont véritablement des difficultés à avoir ce flux continu de munitions suffisant que pour faire face à la débauche de feu qui est déployé par la Russie", précise Nicolas Gosset.

Les pertes russes

L’arrivée des équipements militaires occidentaux permet progressivement de rééquilibrer les forces. Sur le terrain, les estimations des pertes militaires russes sont énormes:

29.000 hommes,

1.300 tanks,

205 avions,

170 hélicoptères.

Une nouvelle offensive vers Kiev?

Reste la question d’une nouvelle offensive russe au cœur du pays. "Cette bataille, elle pèse sur l'effort militaire russe autant qu'elle ne pèse sur l'effort ukrainien. Mais en l'état, il n'est pas inimaginable que Vladimir Poutine relance une opération terrestre de grande ampleur vers Kiev, comme on l'a connu au début de la guerre au mois de février", indique Nicolas Gosset. "Par contre, continuer des bombardements, continuer une pression constante sur les autorités ukrainiennes, ça c'est certain que ça va se poursuivre pour probablement des mois, et peut-être malheureusement des années".

En attendant, l’Ukraine continue d’espérer, à l’image de son drapeau qui flotte de nouveau sur l’île aux serpents. Cet petite îlot stratégie sur la Mer Noire envahi le premier jour de la guerre retrouve sa mère patrie, tout un symbole…