Invasion de l'Ukraine - Ukraine: "une guerre contre l'unité de l'Europe", dénonce le président allemand

(Belga) La guerre que le président russe Vladimir Poutine mène contre l'Ukraine est aussi "une guerre contre l'unité de l'Europe", a fustigé dimanche le président allemand Frank-Walter Steinmeier.

"La guerre que Poutine mène contre l'Ukraine est aussi une guerre contre l'unité de l'Europe. Nous ne devons pas nous laisser diviser, nous ne devons pas laisser détruire la grande œuvre d'une Europe unie que nous avons entamée de manière si prometteuse", a-t-il déclaré lors d'un discours à Paderborn (ouest). "Cette guerre ne concerne pas seulement le territoire de l'Ukraine, elle touche au fondement doublement commun de nos valeurs et de notre ordre de paix", a-t-il ajouté. Mais défendre ces valeurs et s'en porter garant signifie aussi être prêt à "accepter des inconvénients sensibles", a souligné le président allemand, sans donner plus de détails sur les inconvénients en question. "Sommes-nous prêts à cela ? Nous sommes tous confrontés à cette question - aujourd'hui et dans les jours, semaines et mois à venir", a-t-il affirmé. "La Russie ne se contente pas de remettre en question les frontières, elle ne se contente pas d'occuper les territoires d'un État voisin indépendant et souverain, elle va jusqu'à contester la nature étatique de l'Ukraine", a-t-il également accusé. (Belga)