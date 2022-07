Un Verviétois arrêté pour avoir radicalisé une jeune Espagnole

(Belga) Un Verviétois, âgé de 34 ans, a été arrêté le 15 juillet dernier dans le cadre d'une enquête démarrée en Espagne. Le trentenaire est soupçonné d'avoir radicalisé une adolescente espagnole qui s'en était éprise et l'avait rejoint à Verviers.

Le site officiel de la garde civile espagnole annonce qu'un Belge, djihadiste présumé, a été arrêté dans l'ex-cité lainière. Le parquet fédéral confirme cette information et indique que la jeune femme de 16 ans avait quitté son pays et le domicile familial au début du mois de juillet pour rejoindre la Belgique et cet homme qui l'avait séduite sur les réseaux sociaux. "Il n'y a pas eu de contrainte ni de violence à l'égard de la jeune femme qui est venue seule en Belgique puis à Verviers", indique le parquet fédéral, qui précise que l'adolescente n'était pas séquestrée. "Elle a été vue en ville à Verviers et accompagnait régulièrement le trentenaire", ajoute le porte-parole. Le prévenu est passé devant un juge d'instruction qui l'a placé sous mandat d'arrêt pour participation à un groupe terroriste. Fin de semaine dernière, la chambre du conseil de Liège a prolongé sa détention pour une durée d'un mois. La jeune fille, qui a elle été déférée devant un juge de la jeunesse, est toujours placée dans une institution de protection de la jeunesse en Belgique. (Belga)