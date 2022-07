"Je suis au bout de ma vie": 300 passagers d'un Thalys coincés 3 heures durant en pleine chaleur

La galère pour les passagers d'un Thalys Paris Bruxelles hier soir : ils ont été bloqués durant trois heures dans leur train à cause d'un problème technique.

Le Thalys a été contraint de s'arrêter à Combles, dans le nord de la France, et d'attendre un autre train provenant de Paris. Les voyageurs ont donc été coincés dans la chaleur et sans information.

C'est ce qu'a raconté Isabelle, une passagère : "On nous a expliqué qu'il y avait un train devant nous qui était à l'arrêt et que c'était ça qui nous empêchait d'avancer, a-t-elle expliqué. Mais il y avait quand même un problème technique sur le train puisqu'on a perdu l'électricité. Donc perdre l'air conditionné, ça signifie que la température dans les wagons a rapidement augmenté. En tout et pour tout, on a reçu une bouteille de 25 cl d'eau. Puis alors on doit avoir refait quelques mètres mais vraiment très très lentement puis on a de nouveau été à l'arrêt pendant je dirais 3 heures. On a eu très peu d'infos en fait, je suis juste au bout de ma vie. C'est lamentable".

Le porte-parole de Thalys de son coté assure que les voyageurs ont reçu de l'eau et que les portes du train sont restées ouvertes.

Plus tôt cette semaine, un autre Thalys était resté bloqué à Paris Nord en plein soleil durant le pic de chaleur.