Coincés dans un train près de Landen... puis à la gare "en attendant que la SNCB veuille bien nous envoyer un bus"

Un problème de caténaire a provoqué l'arrêt d'un train en provenance de La Panne vers 20h30 hier soir à proximité de la gare de Landen, dans le Brabant flamand, dimanche soir, a rapporté la SNCB. Les pompiers ont indiqué qu'un petit incendie entre les wagons du train avait dû être éteint.

Une vingtaine de passagers étaient à bord et ils ont pu rejoindre la gare de Landen. La SNCB a déployé des bus de remplacement. Mais selon un témoignage qui nous est parvenu à 23h30 accompagné de la photo ci-dessus, la réaction n'a pas été rapide: "Bloqués à Landen depuis plusieurs heures en attendant que la SNCB veuille bien nous envoyer un bus! Il y a des enfants et même des bébés. C’est scandaleux. Personne ne nous donne une heure exacte pour les bus", nous a écrit un usager via notre bouton orange Alertez-nous.

L'incident a en outre engendré une interruption du trafic ferroviaire entre Louvain, Landen et Hasselt.