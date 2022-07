Incendies en Gironde : le feu de Landiras "désormais fixé"

(Belga) L'incendie qui a ravagé 13 800 hectares de forêt depuis le 12 juillet à Landiras, au sud de Bordeaux, en France, est "désormais fixé", a annoncé lundi la préfète de Gironde Fabienne Buccio.

"Après douze jours de lutte acharnée" contre les incendies, "je suis en mesure de vous annoncer que le feu de Landiras est désormais fixé", a annoncé la préfète de Gironde et Nouvelle-Aquitaine devant la presse, "les habitants vont pouvoir regagner leur domicile". Le second incendie qui a également frappé la Gironde à La Teste-de-Buch, sur le bassin d'Arcachon, avait été également déclaré fixé samedi. "Attention, les feux sont fixés. Ils ne sont pas pour autant éteints. Cela signifie qu'il n'y a plus de foyers actifs", a ajouté Mme Buccio. Malgré l'ampleur de ces deux incendies, aucun blessé n'est à déplorer dans la population, a précisé le patron du Sdis 33 Marc Vermeulen. Pendant 12 jours, les deux feux ont ravagé 20 800 hectares - soit la superficie de deux fois Paris intra muros. Plus de 36 000 personnes ont été évacuées. (Belga)