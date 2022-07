Evere: une dame âgée intoxiquée au monoxyde de carbone

Une dame âgée a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone dimanche soir à Evere, selon les pompiers de Bruxelles. La cause de l'intoxication est un chauffe-eau défaillant dans la salle de bain.

Les pompiers ont été appelés, dimanche soir vers 21h30, pour une odeur de gaz signalée dans un appartement de l'avenue Henri Conscience à Evere. Lorsqu'ils sont entrés dans l'appartement, situé au rez-de-chaussée, leur détecteur CO [monoxyde de carbone] s'est immédiatement déclenché. Des mesures précises ont révélé ensuite des niveaux élevés de CO. L'habitante, une dame âgée, a été intoxiquée. Elle a été emmenée à l'hôpital pour être soignée mais ses jours ne sont pas en danger. "La cause de l'intoxication était un chauffe-eau défectueux dans la salle de bain", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Il ne fonctionnait pas correctement et libérait du CO dès qu'il était allumé. L'appareil a été scellé et l'alimentation en gaz de l'appartement a été coupée. Les appartements du dessus ont également été contrôlés, mais il n'y avait pas de problème".