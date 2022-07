Quelques gouttes de pluie pourraient ponctuer l'après-midi

(Belga) Ce lundi après-midi, le ciel sera d'abord changeant à très nuageux avec localement quelques faibles pluies ou une averse, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Ensuite, le temps deviendra sec avec des éclaircies de plus en plus larges à partir de la côte. Les maxima seront compris entre 22 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 27 degrés sur l'est et l'extrême sud du territoire.

Le vent sera modéré, et assez fort au littoral, de secteur sud-ouest. Les rafales pourraient atteindre ou légèrement dépasser les 50 km/h en bord de mer. Lundi soir, le ciel continuera à se dégager et deviendra généralement peu nuageux. Durant la nuit, les champs nuageux deviendront un peu plus nombreux et le ciel deviendra alors plus changeant avec des champs de nuages bas, surtout sur le nord et le nord-ouest du pays. Mardi matin, le ciel devrait être encombré avec des champs nuageux abondants et quelques gouttes de pluie ne sont pas à exclure. L'après-midi, le temps deviendra plus sec sur la moitié nord, avec probablement des éclaircies un peu plus larges à partir du littoral. Les maxima se situeront entre 20 degrés à la côte et 24 degrés dans l'intérieur des terres. Le vent sera généralement modéré. Mardi soir et durant la nuit, des minima de 7 à 14 degrés et un vent faible à modéré sont attendus. Mercredi, il y aura d'abord de belles éclaircies par endroits. Ensuite, en cours de matinée et l'après-midi, les nuages deviendront plus nombreux avec une nébulosité variable à abondante. Une petite averse pourra se manifester sur le nord-ouest, mais il fera sec ailleurs. Les maxima atteindront 19 degrés en haute Ardenne, 22 degrés dans le centre et 24 degrés en Gaume sous un vent faible à modéré d'est à nord-est. (Belga)