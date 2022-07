"C'est pas possible, dans la vraie vie, cela n'existe pas": Thierry nous raconte son épopée en train d'Avignon à Liège

Hier soir, entre Paris et Bruxelles, quelques 300 passagers d'un Thalys ont connu un retour plutôt compliqué. Thierry a lui aussi fait les frais de ce difficile retour en Belgique. Il avait pris quelques jours de vacances avec des amis en Provence et c'est par le TGV qu'il rentrait en Belgique : un train d'Avignon à Paris, changement de gare dans la capitale puis Thalys direct vers Liège. Parti à 12h32 d'Avignon, il était supposé être de retour en cité ardente à 20h09. Mais tout ce n'est pas vraiment déroulé comme prévu pour ce témoin, qui nous a contacté via le bouton orange Alertez-nous.

Dès le départ à Avignon, les choses s'annoncent mal : "Le personnel de bord du TGV nous annonce que, à la suite d'un problème technique, le wagon bar a dû être remplacé au dernier moment, et n'a pas pu être approvisionné. Il restera donc fermé durant tout le trajet. Bref, régime sec. Rien à boire, ni à manger, durant près de de 4h", nous écrit Thierry.

"Nous voici à l'arrêt, la climatisation s'arrête"

C'est surtout entre Paris et Bruxelles que les choses se compliquent : le voyageur comprend rapidement que son trajet ne durera pas 2 heures comme prévu.

"Nous avançons à 25 km/h, nous permettant d'admirer la verdoyante campagne française. Un rapide calcul m'indique qu'à ce rythme-là, nous devrions rejoindre notre capitale en 8 h… Que nenni ! Mauvais calcul ! Nous voici à l'arrêt. Puis très rapidement, la climatisation s'arrête", raconte encore le voyageur.

C'est là que des gobelets d'eau sont distribués pour rafraichir les passagers. Après ce petit réconfort, les passagers entrevoient un mince espoir de redémarrer... Vite déçu : "30 minutes plus tard, le vent frais de la clim redémarre, suivi quelques minutes après par notre fringuant destrier. Il accélère, avant de ralentir tout aussi rapidement, pour finir par s'arrêter en pleine campagne française… Il est alors aux environs de 19h".

Paris et Bruxelles ne sont plus aujourd'hui séparés que par 4h58

L'attente va alors se prolonger jusque 21h58. Le train finit par rejoindre la capitale : "Bruxelles midi est promptement atteint à 22h52. Paris et Bruxelles ne sont plus aujourd'hui séparés que par 4h58. La technologie dans toute sa splendeur", dénonce Thierry.

Mais pour lui, le trajet doit encore continuer jusque Liège, puis poursuivre jusqu'en Allemagne. À Bruxelles-Midi, une nouvelle attente débute : "Nous attendons un conducteur ! J'ai dû m'endormir et rêver cette annonce. Ce n'est pas possible. Dans la vraie vie, cela n'existe pas", ironise-t-il avec une courte nuit de recul.

Retour à Liège à 01h44 du matin

Les voyageurs allemands ont finalement dû passer la nuit à Bruxelles, tandis que les Liégeois ont dû prendre un train classique.

"Il est 23h25. Le pauvre chef de train, un dépit sans fond dans la voix, annonce que, pour les Liégeois, il faudra prendre le dernier train qui partira à 00h20".

Retour à la cité ardente : 01h44, "certains arrêts ayant été supprimés suite à des problèmes à la caténaire à Landen". Soit 5h33 de retard. Au total, le trajet de Thierry pour relier Avignon à Liège aura duré 13h08.

Thierry n'est pas prêt à remonter dans un Thalys après cette expérience… "La prochaine fois, j'essayerai un autre moyen de transport, car je ne voudrais pas abuser de ces organisations… Mais de qui ce service qui devrait être public se moque-t-il ? J'entends certains big boss fredonner 'Messieurs les Voyageurs, je vous…'", conclut-il.