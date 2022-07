Liège: un individu condamné cette année et en séjour illégal interpellé à la terrasse d'un café avec son stock de cocaïne et cannabis

Un individu né en 1997 et en séjour illégal a été interpellé dimanche à Liège alors qu'il était en possession de cannabis, a indiqué lundi le parquet de Liège.

L'individu se trouvait à la terrasse d'un café situé rue de la Cité et s'est éloigné des lieux à la vue de la police. Dans le cendrier à sa table, les agents ont retrouvé trois billes de cocaïne et ont interpellé le suspect. Ce dernier détenait 11 grammes de cannabis et de résine, 110 euros en petites coupures et deux GSM. Condamné en début d'année pour des faits de stupéfiants, l'homme en séjour illégal depuis 5 ans a nié toute vente de produits. Son dossier a été placé à l'instruction avec demande de mandat d'arrêt.