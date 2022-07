Espagne : les pompiers de Tenerife progressent et les feux de forêt perdent en intensité

(Belga) Les pompiers de Tenerife, la plus grande île des Iles Canaries, ont vu des signes d'une possible maîtrise d'un incendie de forêt, le feu étant moins intense grâce à la légère baisse des températures ce lundi. Pedro Martin, le président de l'île, a annoncé au journal El Dia que le feu perdait de sa puissance, ayant l'espoir que les flammes seraient bientôt maîtrisées.

Alors que les flammes s'approchaient de leurs villages, les 585 habitants de La Guancha et de quatre autres villages ont été évacués. Les incendies ont déjà détruit plus de 2.150 hectares, selon les chiffres officiels de ce dimanche. Les randonneurs aux alentours du parc national du Teide, non loin des habitations, ont été prévenus d'éviter la zone face à la proximité du feu. Environ 150 équipes ont été déployées et ont constaté ce dimanche des progrès, grâce à une humidité plus élevée et des vents plus faibles. Désormais, les températures diminuent pour atteindre environ les 30°C. Pendant ce temps, sur le continent, les habitants de Murcie, Cordoue ou Séville ont été avertis que les températures pourraient grimper jusqu'à 43°C lundi. Les pompiers qui luttent contre d'autres incendies dans toute l'Espagne ont également réussi à maîtriser de nombreux feux ou à les éteindre complètement. L'année 2022 est déjà la plus dévastatrice pour les incendies de forêt en Espagne depuis le début des relevés. Au cours des sept premiers mois de l'année, les incendies ont détruit environ 200.000 hectares, soit 2.000 km2. (Belga)