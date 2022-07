Un jeune Bruxellois se noie dans un lac du Limbourg: on en sait plus sur les circonstances du drame

Un jeune homme bruxellois s'est noyé, ce dimanche, dans un lac de Houthalen-Helchteren (Limbourg). La victime s'était aventurée en dehors de la zone surveillée par les maîtres-nageurs.

Ce dimanche, vers 15h, les services d’urgences ont été appelés au domaine récréatif De Plas, à Houthalen-Helchteren (Limbourg). Les nombreux baigneurs, venus profiter de la chaleur, ont été évacués : un jeune homme, originaire de Molenbeek, a disparu. "Nous sommes arrivées, il y avait une mère en train de crier. Nous ne savions pas ce qu'il se passait. Tout le monde a dû quitter la plage… et ils ont sorti le corps de l'eau" témoigne une baigneuse.

Les pompiers ont tenté de le réanimer, mais sans succès. Jef Verpoorten, Bourgmestre faisant-fonction de Houthalen-Helchteren, explique que "l'homme a été retrouvé en dehors de la zone de baignade surveillée. Il y a une zone délimitée, où des sauveteurs et une équipe de sécurité sont présents, mais malheureusement cela s'est passé à l'extérieur de cette zone".

Des témoins racontent qu'il était parti chercher un ballon. Il est plausible que la victime ait pu perdre pied dans une zone plus profonde, où la température de l'eau chute soudainement, avec un risque de choc thermique.

Un danger trop souvent négligé

Cet accident dramatique est l'occasion de rappeler que les eaux en plein air peuvent être dangereuses, même pour les bons nageurs. "Personne n'est à l'abri d'un malaise ou quoi que ce soit" rappelle Serge Piron, responsable de la plage de "Robertville-les-bains". Dans ce domaine, il y a aussi une zone surveillée, "en dehors de cette zone, rien n'est permis" clarifie Serge.

Pourtant, nombreux sont les baigneurs qui bravent l'interdit, mais les sauveteurs de Robertville-les-bains ne peuvent pas y faire grand-chose : "On peut leur montrer le doigt, prendre le bateau de sécurité et faire un tour quand on voit trop de nageurs à l'extérieur, mais je ne peux rien faire de plus" insiste Serge Piron.

Les excuses des nageurs dans l'illégalité sont nombreuses : certains baignent leur chien, d'autres ne veulent pas payer leur entrée. Au-delà de 1500 personnes, l'équipe de maîtres-nageurs de Robertville-les-bains ont l'habitude de ne plus laisser rentrer de touristes : "Une fois qu'on ferme les portes, comme hier, les gens se baignent n'importe où. Ils sont venus faire trempette et ils le feront quoi qu'il arrive" déplore Serge Piron.