Le prince Gabriel rejoindra l’École royale militaire le 22 août prochain

Le prince Gabriel, le deuxième enfant du couple royal, rejoindra l'École royale militaire (ERM) le 22 août prochain, après avoir réussi toutes les épreuves d'admission : les tests médicaux, psychotechniques et sportifs, de même que les examens de mathématiques, néerlandais et français, a annoncé lundi le Palais royal.

Le prince, qui aura 19 ans le 20 août prochain, a récemment terminé une formation préparatoire au "National Mathematics & Science College" dans le Warwickshire, un comté du centre de l'Angleterre. À l'ERM, il suivra la formation en Sciences sociales et militaires, en néerlandais, et fera partie de la 162ème promotion, a précisé la maison royale dans un communiqué. Le prince Gabriel est deuxième dans l'ordre de succession au trône de Belgique, après sa s½ur Elisabeth, qui a elle aussi suivi en 2020-2021 la première année de cours de la promotion en Sciences sociales et militaires (SSMV) de l'ERM, dans le rôle linguistique néerlandophone.