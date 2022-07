Coronavirus - Le nouveau président philippin lève le confinement

(Belga) Le président philippin Ferdinand Marcos Junior, institué fin juin, a déclaré lundi, dans son premier discours officiel face au congrès, la levée du confinement imposé à l'archipel en raison de la crise sanitaire du coronavirus.

Pour le nouveau président, il faut trouver un équilibre entre la protection de la santé, alors que de nouveaux variants ont été constatés dans le pays, et la stimulation de l'économie nationale. "Nous devons nous habituer à la présence du virus dans nos vies, sans le laisser nous les dicter", a déclaré Ferdinand Marcos Junior. Pour gérer la crise sanitaire, le gouvernement poursuivra son effort de vaccination pour éviter que les hôpitaux n'arrivent à saturation. La population philippine a connu une longue période de confinement strict. "Nous ne pouvons pas nous permettre de mettre à nouveau le pays sous cloche", a estimé M. Marcos Junior. Ce dernier est le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos, qui avait instauré un régime totalitaire et fut accusé de corruption dans les années 1980. Le retour au pouvoir de la famille Marcos n'est dès lors pas du goût de tous aux Philippines et des milliers de manifestants se sont rassemblés à une dizaine de kilomètres du lieu où le fils tenait son premier discours. Le président n'a pas abordé la question des droits humains dans son allocution. Son prédécesseur Rodrigo Duterte est connu internationalement pour sa guerre meurtrière contre la drogue, qui s'est soldée par la mort de milliers de Philippins, pour la plupart pauvres.