2 voyages en Thalys tournent au calvaire: que s’est-il passé ? Le patron de l'entreprise réagit

Des Belges ont mis 8h30 dimanche pour faire le trajet Paris - Liège en train. Un Thalys avec 300 passagers est resté coincé pendant plusieurs heures près de Paris avec une climatisation défaillante. C'est la 3e fois en quelques semaines que des trains Thalys sont bloqués plusieurs heures entre Paris et Bruxelles.

Deux pannes majeures ont ainsi eu lieu en 5 jours sous de fortes chaleurs. Que s’est-il passé ?

"Les deux incidents sont techniquement indépendants. Le premier est de l'ordre de la production d'air comprimé. Le second est d'ordre électrique", précise Jacques Damas, le PDG d'Eurostar-Thalys. "La température est probablement un facteur qui a joué dans la panne de mardi soir dernier."

A chaque fois, les mêmes reproches des passagers. Très peu d’information et une attente qui n’en finit pas. Ont-ils été traités correctement ?

"Le traitement n'est jamais irréprochable. La première préoccupation est de limiter les conséquences pour nos voyageurs dans des circonstances qui sont extrêmement difficiles pour eux. Nous en avons parfaitement conscience. Le scénario qui a été choisi était le plus efficace vu les circonstances", ajoute Jacques Damas.

Le système ferroviaire a été fragilisée par la pandémie. Avec un manque de personnel notamment. Eurostar-Thalys peut-il encore offrir un service de qualité à ses clients ?

"Nous avons été prudents, nous savions que cet été allait être difficile. La première mesure a été de baisser un petit peu le plan de transport pour essayer de se rétablir au plus vite dans la qualité de notre service et rétablir au plus vite la confiance de nos voyageurs", conclut Jacque Damas.

La compagnie dit avoir entamé les démarches pour indemniser les voyageurs.