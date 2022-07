Incendies en Europe - Un feu de forêt fait rage dans l'est de l'Allemagne

(Belga) Un feu de forêt s'est déclaré lundi dans l'est de l'Allemagne, menaçant des habitations et un parc éolien.

De 10 hectares, l'incendie s'est rapidement propagé à une centaine d'hectares, ont précisé les autorités de l'arrondissement d'Elbe-Elster, les flammes avalant champs et forêts. Localisé entre Leipzig et Cottbus, le feu a poussé à l'évacuation lundi soir d'environ 200 résidents des villages alentours. Plusieurs centaines de personnes supplémentaires vivant dans les environs pourraient recevoir le même ordre dans les prochaines heures. Les flammes menaçaient également un parc éolien, a précisé un agent de protection contre les incendies de forêt à l'agence de presse allemande DPA. L'est de l'Allemagne faisait face lundi à des températures dépassant les 30°C. Les vents forts compliquaient en outre la situation. (Belga)