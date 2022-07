Joni Mitchell donne un concert surprise pour la première fois depuis 20 ans

La célèbre chanteuse folk canadienne Joni Mitchell, diminuée depuis 2015 par une rupture d'anévrisme, a donné dimanche un concert surprise au festival de Newport, dans l'est des Etats-Unis, son premier set complet depuis 20 ans.

La légende folk, 78 ans, a joué et chanté en duo avec la vedette de la country Brandi Carlile, pour 13 morceaux dont certains de ses classiques, comme "A Case of You" et "Both Sides Now", et elle a ravi le public avec le solo à la guitare électrique de "Just Like This Train".

Cette année, elle était déjà apparue sur scène pour un hommage qui lui était rendu par d'autres artistes à Las Vegas, lors du gala MusiCares précédant la cérémonie des Grammy Awards, mais c'est la première fois qu'elle donne un concert complet depuis 2002.

Joni Mitchell avait été victime en 2015 d'une rupture d'anévrisme qui l'avait laissée en partie paralysée, et pendant un temps incapable de parler.

Joni Mitchell a été une figure majeure de la génération des folk rockers des années 60 avec des succès comme "Big Yellow Taxi", un hymne à l'environnement qu'elle a interprété dimanche, "Both Sides, Now" et "Woodstock", à la gloire du célèbre festival auquel elle n'avait pourtant pas participé en août 1969.