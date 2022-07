Tunisie: 92 à 93% pour le oui à la nouvelle Constitution

(Belga) Le "oui" à la nouvelle Constitution en Tunisie l'a emporté à une ample majorité de "92 à 93%", a indiqué le directeur de l'institut Sigma Conseil, Hassen Zargouni, sur la base d'un sondage à la sortie des urnes.

Cette nouvelle loi fondamentale controversée, imposée par le président Saied, accorde de vastes pouvoirs au chef de l'Etat, en rupture avec le système parlementaire en place depuis 2014. Un total de 21,86% des 9,3 millions d'inscrits avaient voté à 18H00 GMT (20h00 HB), selon Farouk Bouasker, président de l'autorité électorale (Isie). Hassen Zargouni a estimé que "dépasser les 20% de votants est plutôt un bon résultat". En Tunisie, on vote de moins en moins ces dernières années, "systématiquement en dessous des 40%", a-t-il souligné, rappelant que la participation est passée de 52% aux législatives de 2011, après la chute du dictateur Ben Ali, à 32% en 2019 (sur 7 millions d'électeurs). Selon Sigma Conseil, "entre 1,8 et 1,9 million de personnes" ont suivi l'appel au boycott, lancé par les principaux partis opposés à M. Saied, qui dénoncent une Constitution faisant dériver le pays vers une dictature. Cette étude a été réalisée lundi sur un échantillon de plus de 7.500 électeurs dans 27 circonscriptions entre 7H00 et 20H00. Les premiers résultats officiels sont attendus "mardi dans l'après-midi", selon un porte-parole de l'Isie, Mansri Tlili. (Belga)