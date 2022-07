Les motards bientôt sanctionnés? La Région wallonne lance un plan d'action pour limiter les nuisances sonores

C'est un bruit qui peut parfois se montrer très agaçant... surtout s'il se répète. Celui d'une moto. Pour réduire les nuisances aux riverains, une expérience a été menée l'année dernière dans la vallée de la Lienne, sur les communes de Stoumont et Lierneux. Il s'agissait de limiter la vitesse des motards.

80 dB, c'est la norme d'homologation pour les silencieux d'échappement. C'est d'ailleurs une information que l'on peut retrouver dans le fascicule édité par l'ASBL Fedemot, en charge des droits et obligations des motards. Le fascicule a été distribué dans la commune de Stoumont, afin de sensibiliser les motards au bruit qu'ils provoquent parfois de manière excessive dans les vallées encaissées. Mais d'autres mesures ont également été prises dans cette commune liégeoise : "Nous avons à nouveau repositionner les visuels qui avaient été développés par l'AWSR. Sur les 20 km de tronçon, la mise en place de pochoirs, de marquages au sol temporaires sur la vallée avec des messages préventifs comme respecter les riverains, baisser les gaz", indique le bourgmestre de Stoumont et président de la zone de police de Stavelot-Malmedy, Didier Gilkinet.

Un sonomètre

"Ce que nous avons fait actuellement au niveau de la zone de police, c'est d'acquérir un sonomètre qui permet de réaliser des mesures sonores dans un contexte particulier, poursuit-il. Mais il faut savoir que le dispositif juridique n'est pas encore simple en matière de répression des nuisances sonores. L'objectif aujourd'hui, c'est justement d'essayer de veiller à ce qu'il y ait, à terme, une évolution du cadre juridique. Mais également, il y a des matériaux qui sont en train de se développer en termes de prise de son et qui permettraient justement d'avoir des action à la fois de sensibilisation, mais aussi de répression quand c'est nécessaire."

Il faut dire que contrôler le bruit des motos n'est pas quelque chose de simple à mettre en place. "Comment fait-on si on arrête un Hollandais dans le fin fond des Ardennes ? On lui confisque sa moto et il rentre à pied chez lui ? Bref... C'est l'affaire de la police, etc. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait de véritable sanction. Mais il semble que c'est en marche", s'interroge Jean-Marie Jorssen, directeur de l'asbl Fedemot.

Avec les homologues de Lierneux, une mesure de limitation de la vitesse a aussi été prise à 70 km/h dans la vallée. Elle semble satisfaire le collectif de riverains, mais ne convainc pas les motards. C'est le cas de Didier. "Par exemple, si je roule à du 90 km/h, je vais rouler en 6e calmement. A 70 km/h, je vais descendre de 1 ou 2 rapports, donc probablement en 4e. Ça sera, pour moi, le même bruit. C'est plus le régime moteur qui fait du bruit que la vitesse en elle-même", dit-il. "J'ai une Harley. Le charme de la Harley, on le sait tous, c'est le bruit, poursuit de son côté Alexandre. J'ai essayé de l'atténuer au maximum, mais je pense qu'elle dépasse quand même le nombre de décibels. Mais le tout, c'est que je ne vais pas aller me promener à minuit avec ma Harley."

Un plan d'action étendu

Dans le cadre de cette expérience test, la Région wallonne a décidé d'étendre son plan d'action à une trentaine de communes, réparties dans 5 zones de police. Le but ? Sensibiliser les conducteurs de 2 roues. Ces limitations seront réalisées à travers des action de sensibilisation, mais aussi des contrôles de police renforcés. Sachant qu'à partir du 1er janvier 2023, le contrôle des nuisances et échappements feront partie des éléments du contrôle technique imposés après un accident ou la revente à un particulier.