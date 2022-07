La Belgique parmi les gros consommateurs de gaz en Europe: qui le consomme et d'où vient-il?

La Belgique consomme chaque année 200 milliards de kWh de gaz. Un volume qui nous place parmi les gros consommateurs en Europe. Mais qui consomment ce gaz: les industries ? Les ménages ? D'où vient-il ?

En Belgique, plus de 50% du gaz est consommé dans les ménages. Près de 25% sont utilisés par l’industrie, essentiellement pour des processus de chauffe à hautes températures. Les 22% restants sont utilisés par les centrales électriques à gaz.

"La tendance en Belgique va vers une augmentation de notre consommation", indique Francesco Contino, professeur spécialisé en énergie à l'UCLouvain. "Si je prends les chiffres d'il y a 30 ans, la consommation a doublé."

La Belgique ne produit pas de gaz. Elle s’approvisionne principalement aux Pays-Bas et en Norvège, mais aussi au Royaume Uni, au Qatar, en Russie et aux Etats-Unis. En revanche, notre pays est ce qu’on appelle une plaque tournante.

"Beaucoup de gaz transite par la Belgique. Par exemple, du gaz qui vient des Pays-Bas et qui va vers la France. On a aussi un port à Zeebrugge qui importe du gaz sous forme liquéfiée via des bateaux, qui nous permette d'avoir du gaz pour notre propre consommation et pour le redistribuer", ajoute Francesco Contino.

Les Belges consomment au sein de leur foyer autant que nos voisins allemands, mais beaucoup plus que nos voisins français.

"En Belgique, nous avons un bâti relativement ancien, le 2e bâti le plus vétuste d'Europe, ce qui engendre la 4e consommation la plus élevée par m² de bâtiments résidentiels en Europe", précise Stéphane Bocqué, porte-parole FEBEG (la Fédération belge des Entreprises électriques et gazières).

