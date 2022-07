La police verbalise les trottinettistes à Bruxelles: voici les infractions constatées après la modification du code de la route

Le code de la route pour les trottinettes a été modifié au début de l'été. Il est désormais interdit de rouler sur les trottoirs, il faut avoir 16 ans pour circuler et il est interdit de monter à deux sur un même engin.

Ces nouvelles règles sont encore souvent méconnues, nous avons pu nous en rendre compte en accompagnant des policiers lors de contrôles à Bruxelles ce mardi après-midi. Des nouvelles règles entrées en vigueur depuis le 1er juillet, qui ne sont pas toutes respectées.

Ce mardi, 2 jeunes filles ont par exemple été arrêtées alors qu’elles circulaient à deux sur une trottinette. "Vous avez une amende car vous avez une passagère. Vous n'êtes pas censé ignorer la loi", a indiqué un des policiers. Les contrevenantes ont protesté, mais la sanction est tombée: 58 euros d’amende.

Au rond-point Montgomery, la police a mené l’opération Trotro. Seules les trottinettes ont fait l’objet d’un contrôle. Cette fois, c’est la vitesse maximale autorisée qui a été vérifiée.

La trottinette de Toine peut aller jusqu’à 59 km/h, c’est trop… En région bruxelloise, la vitesse maximale autorisée est de 20 km/h. Le conducteur était surpris. C’est sans engin, mais avec une amende que Toine a ainsi repris la route.

Les policiers ont aussi effectué des tests d’alcoolémie et un contrôle d’identité, car hors zones piétonnes et résidentielles, il faut avoir plus de 16 ans pour utiliser une trottinette. "On a retrouvé des infractions plus générales au code de la route car, par exemple, l'utilisation du GSM derrière le guidon ou la conduite sous influence", explique Michael Jonniaux, le chef de corps de la zone de police Montgomery.

Les accidents corporels liés à une trottinette sont passés de 36 en 2021 à déjà 122 cette année. D’autres opérations "Trotro" auront lieu tout l’été.