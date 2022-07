De nombreux jeunes Néerlandais vont boire un verre à Knokke: les polices belges et néerlandaises unissent leurs forces face aux débordements

Sur la côte belge, la station balnéaire de Knokke est confrontée, la nuit tombée, à des débordements et parfois à des scènes de violence. De nombreux mineurs Néerlandais passent la frontière pour venir boire de la bière en Belgique. En effet, aux Pays-Bas, il faut 18 ans pour consommer de la bière. Chez nous, on peut en commander dès 16 ans. Pour tenter d'enrayer le phénomène, les polices belges et néerlandaises ont décidé de collaborer.

Depuis quelques semaines, les terrasses sont débordées à Knokke. Dans les cafés, une majorité de Néerlandais. On est à un jet de pierres de la frontière. Ici, la bière coule à flots.

"Je pense qu’ici c’est chouette pour s’éclater et boire un peu de bière ensemble", dit un adolescent néerlandais. "Mes amies sont ici. J’ai entendu dire que c’était sympa pour tout mais aussi pour pouvoir boire", confie une jeune Néerlandaise.

Un déferlement qui a créé des débordements les années précédentes comme sur des images d’archives (voir ci-dessous). L’an dernier déjà, la police de Knokke avait été épaulée par la police montée néerlandaise. Cette année, les polices des deux pays collaborent encore mais avec les chiens.





"On a une manière très directe de parler et de communiquer avec les jeunes. Pour nous aux Pays-Bas, c’est normal. Ici c’est différent. Et donc notre présence facilite les choses", déclare Nick Klaver, agent de la police canine néerlandaise.

Un plus pour les policiers belges. "Les policiers néerlandais sont pour nous une source d’informations. Grâce à leur technologie, on peut identifier rapidement un suspect néerlandais en cas de problèmes", indique Steve Desmet, le chef de corps de la police Damme - Knokke-Heist.

Une collaboration qui se poursuit jusque dimanche. Elle sera ensuite évaluée.