La partie belge de la Mer du Nord polluée: le gouvernement présente 25 mesures pour la rendre plus propre

Un nouveau plan d'action visant à prévenir l'augmentation des déchets marins et à éliminer ceux qui se trouvent déjà en mer va être mis en place, annoncent mardi le ministre de la Mer du Nord, Vincent Van Quickenborne, et la ministre de l'Environnement, Zakia Khattabi. Cette nouvelle mouture doit améliorer le premier plan pour les déchets marins mis en place en 2017.

En moyenne, on trouve 3.875 déchets flottants par km² dans la partie belge de la mer du Nord et 137 déchets par 100 mètres de ligne de marée sur les plages, ce qui est largement supérieur au seuil prescrit par les règles européennes. L'évaluation, en 2021, du premier plan d'action fédéral pour les déchets marins, élaboré en 2017, a montré que des mesures supplémentaires étaient nécessaires pour faire face au problème des déchets en mer. C'est pourquoi un nouveau plan contenant 25 actions concrètes a été élaboré sur la base des recommandations du premier plan d'action et en concertation avec un groupe de travail national et diverses parties prenantes.

Parmi ces actions on retrouve notamment la collecte de vieux engins de pêche et le recyclage de ceux-ci, la recherche d'alternatives à l'utilisation de plombs de pêche, la réduction de l'utilisation des produits à l'origine de la pollution marine, la sensibilisation des bateaux de plaisance, le nettoyage des épaves ou encore le développement du projet "Fishing for Litter", qui incite les navires de pêche belges à collecter les déchets en mer. Le plan d'action peut-être consulté dans son entièreté sur le site du SPF Santé publique, qui a participé à son élaboration.