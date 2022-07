Biden, confronté aux affres de l'isolation Covid, peut enfin refaire du sport

Etre interrompu par un chien en plein appel, se demander de quoi on a l'air en vidéo, et être enfin autorisé à refaire du sport: il a beau être l'homme le plus puissant du monde, les inconvénients de l'isolation liée au Covid sont les mêmes pour Joe Biden que pour tout un chacun.

Au cinquième jour de confinement après son test positif au Covid-19, le président américain, 79 ans, a terminé mardi son traitement de l'antiviral Paxlovid et "ses symptômes ont presque complètement disparu", a déclaré dans une lettre son médecin Kevin O'Connor.

Joe Biden devrait pouvoir sortir d'isolation dès qu'il aura reçu un test négatif et il semble prêt, au moins psychologiquement.

D'ailleurs, la lettre du médecin, qui se concentre sur des indicateurs médicaux tels que la saturation en oxygène, le pouls et la température, indique en passant qu'il "se sent suffisamment bien pour reprendre son régime d'exercices physiques".

Contrairement à son prédécesseur Donald Trump, qui se demandait parfois si les salles de sport ne sont en réalité pas mauvaises pour la santé, Joe Biden fait du sport tous les matins, ainsi que des petits tours à vélo les week-ends dans son fief du Delaware.

"Il a demandé hier soir à faire du sport", a dit mardi sa porte-parole Karine Jean-Pierre. "Il aime soulever des haltères, il aime utiliser le tapis de course."

- Blagues en vidéoconférence -

L'annonce de son test positif au Covid-19 la semaine dernière l'a forcé à annuler des déplacements aux Etats-Unis et à réduire les horaires de travail à la Maison Blanche, mais ses équipes ont insisté sur le fait qu'il continuait néanmoins à assurer l'intégralité de ses fonctions.

En attendant de reprendre le travail en personne cette semaine, le président a continué à participer virtuellement aux réunions mardi, assistant notamment à une rencontre avec des représentants du géant sud-coréen SK, qui ont annoncé 22 milliards de dollars de nouveaux investissements aux Etats-Unis dans le domaine des semi-conducteurs et autres secteurs de hautes technologies.

Face aux visiteurs du jour et à ses conseillers, Joe Biden est apparu sur un écran et a plaisanté au sujet du fait qu'il se trouvait en fait dans le même bâtiment, à quelques pièces de là.

"Je pourrais sortir sur le balcon et vous appeler en haussant la voix", a-t-il dit.

Au beau milieu d'importantes discussions sur les liens entre les Etats-Unis et la Corée du Sud, Joe Biden a donné à voir certains des aspects plus humains du télétravail, qui résonneront auprès de nombre d'habitants de la planète après deux années de pandémie.

"Je me sens super bien. J'espère que ça se voit" à l'écran, s'est amusé le président. "J'espère que je suis aussi beau que d'habitude, c'est-à-dire pas tellement."

Ensuite, lors d'un échange avec les cadres de SK à propos des employés qualifiés, un aboiement -- venu probablement du berger allemand de Joe Biden, Commander -- a brièvement interrompu la réunion.

Sa porte-parole Karine Jean-Pierre a estimé qu'il était sur le point d'être guéri. "Cela m'a fait sourire de voir qu'il voulait faire du sport", a-t-elle déclaré.