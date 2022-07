Un tremblement de terre de magnitude 7,1 frappe le nord des Philippines

(Belga) Un violent séisme de magnitude 7,1 a frappé le nord des Philippines mercredi, a annoncé l'Institut sismologique américain (USGS).

La secousse a été enregistrée à 08H43 locales (02H43 HB) dans la province montagneuse d'Abra, sur l'île principale de Luzon, selon l'USGS. Dans la ville de Dolores, située près de l'épicentre, des habitants terrifiés ont couru hors de chez eux et les vitres du marché local ont volé en éclats, a raconté à l'AFP le commandant de la police locale Edwin Sergio. "Le tremblement de terre était très fort", a déclaré M. Sergio, ajoutant que des fissures étaient apparues dans le bâtiment du commissariat. Les immeubles ont tremblé jusque dans la capitale Manille, située à plus de 300 km de là. Les Philippines sont régulièrement frappées par des tremblements de terre en raison de leur position sur la "ceinture de feu", un arc d'activité sismique intense qui entoure l'océan Pacifique en passant par le Japon et l'Asie du Sud-est. (Belga)