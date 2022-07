Prévisions météo: bientôt le retour de la chaleur?

Samedi, le temps sera calme et sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux élevés et moyens. Les maxima s'échelonneront de 21 à 27 degrés. Dimanche, la nébulosité deviendra variable et le temps restera sec dans la pluapart des régions. Sur le nord du pays, un ondée sera possible dans le courant de la journée. Les maxima évolueront peu avec des valeurs comprises entre 22 et 27 degrés.