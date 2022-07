A Avignon, fin de partie pour Olivier Py, défenseur de "l'utopie" du théâtre

Pendant neuf ans, Olivier Py a été porteur d'un Festival d'Avignon un peu à son image: engagé, utopique, poétique, amoureux du texte, beaucoup de textes.

"Qu’est-ce qu’il y a de plus beau sur cette terre que notre Festival?": deux jours avant la clôture de la 76e édition du festival, le directeur sortant, ému, a lu une véritable lettre d'amour à cette manifestation théâtrale, la plus prestigieuse au monde avec celle d'Edimbourg. "C'était ma vie", a-t-il notamment déclaré.

Egalement comédien, dramaturge et metteur en scène prolifique, M. Py n'a pas non plus caché une sorte d'incompréhension face à des critiques essuyées durant ses deux mandats (2014-2022).

"Garde la pureté de ton coeur quand les sempiternelles bêtises sur l'art élitiste, l’entre-soi, l'intellectualisme, ou l'institution te seront crachées au visage", a-t-il dit à l'adresse de son successeur, le Portugais Tiago Rodrigues.

C'est sous sa houlette que le Festival a atteint un taux record de fréquentation (95,5% en 2019), un chiffre en léger recul cette année après deux ans de crise sanitaire (92%).

Il se targue d'avoir introduit le tarif de 10 euros pour les moins de 26 ans (20% du public a moins de 30 ans, contre 16% à sa prise de fonction).

- "Le théâtre est politique" -

Premier artiste à avoir dirigé la tête du festival depuis son fondateur Jean Vilar, il a défendu avec passion un "théâtre du verbe", un "théâtre populaire et "soucieux du monde", alors que ses prédécesseurs, le duo Hortense Archambault et Vincent Baudriller, avaient privilégié l'esthétique et la radicalité artistique.

Les artistes invités se sont ainsi emparés souvent des questions d'écologie, des droits LGBT+ (l'édition 2019 leur sera consacrée), de féminisme, ou des migrants.

Le nombre de metteuses en scène augmentera sensiblement sous son mandat (près de 45%), même si des féministes lui reprocheront de n'avoir jamais programmé une femme pour l'ouverture du Festival.

Il a invité de grands noms comme le Néerlandais Ivo van Hove qui va faire sensation en 2016 avec "Les Damnés", portée par la Comédie-Française; les Allemands Thomas Ostermeier et Frank Castorf et bien sûr le Russe Kirill Serebrennikov, star de l'édition 2022.

Mais il a fait surtout la part belle à la jeune génération -- Thomas Jolly, Julien Gosselin, Jean Bellorini, Caroline Guiela Nguyen--, aux émergences et aux voix extraeuropéennes, de l'Amérique Latine au Moyen-Orient en passant par l'Afrique.

Face à la critique qui lui a parfois reproché d'avoir trop donné la priorité au politique, il avait martelé, dans un entretien avec l'AFP en 2019: "le théâtre est politique, même si ça en gêne certains".

- Marathons théâtraux -

Il a personnellement travaillé avec des détenus dans un centre pénitentiaire d'Avignon, les transformant en Macbeth ou Antigone; instauré un "feuilleton théâtral" accessible gratuitement dans un jardin public de la ville, et la tradition d'un spectacle itinérant autour de la Cité des papes; impliqué 5.000 collégiens et lycéens chaque année dans des ateliers de théâtre, favorisé des spectacles jeune public et invité du rap et de l'électro dans la programmation.

Lui-même metteur en scène de marathons théâtraux (de "La Servante" en 24 heures qui l'a révélé au festival en 1995 à "Ma jeunesse exaltée" cette année, en dix heures), il a renforcé cette tradition lancée depuis "Le Mahabharata" mythique de Peter Brook (1985, neuf heures).

Semblable à un personnage de théâtre porté aux envolées lyriques, Olivier Py, né le 24 juillet 1965 à Grasse (Alpes-Maritimes) avait été directeur du Centre dramatique national à Orléans puis patron de l'Odéon à Paris.

Connu pour son goût du baroque et du flamboyant, il a continué durant ses mandats à écrire et à mettre en scène, au théâtre comme à l'opéra, s'irritant contre ceux qui estimaient qu'il ne pouvait pas tout faire.

Et la suite? "Continuer à faire du théâtre! J'aimerais revenir à la direction d'un théâtre le long de l'année", affirmait-il récemment à l'AFP.