Tapage nocturne, feu malgré la sécheresse, problème d'excréments, mendicité, ... : 240 scouts flamands expulsés de La Roche-en-Ardenne

Le bourgmestre de La Roche-en-Ardenne Guy Gilloteaux a pris, mardi, un arrêté de police prévoyant l'expulsion de 240 scouts originaires de Willebroek (Anvers), ce mercredi après-midi à la suite de plusieurs faits de nuisances.

Le bourgmestre rappelle que ce camp devait initialement se dérouler dans la commune d'Hotton. "Il y a vraisemblablement eu là-bas un surbooking. Ils ont fait le tour de la région, il y avait une possibilité qui se dégageait à Samrée. J'ai fait preuve d'une bienveillance que je n'aurais pas dû avoir", précise Guy Gilloteaux.

Selon lui, des nuisances ont déjà été relevées lors du pré-camp avec de la musique jusque 3h00 du matin. "Il y a eu une première intervention de la police. Le 21 juillet, il y a eu une altercation avec le tenancier d'une friterie. Le 24 juillet, ils ont allumé un feu alors qu'un arrêté de police l'interdisait en raison de la sécheresse. Des problèmes d'hygiène ont également été relevés. Durant plusieurs jours, ils n'avaient pas de toilette et faisaient leurs besoins dans un champ voisin, l'agricultrice s'en est plaint. Ensuite, leur feuillée n'offrait pas le confort nécessaire par rapport au domaine public. On m'a également rapporté des faits de mendicité alors que nous demandons aux camps de ne plus organiser ce genre d'activité. Enfin, cette nuit, il y a eu des faits d'intrusion dans des propriétés privées", poursuit le bourgmestre. Ce dernier affirme que la police, une étudiante en charge des camps et le service administratif de la commune ont averti les responsables du camp avant que cet arrêté de police ne soit pris.

Vingt membres de ce camp seront encore tolérés sur place jusqu'à samedi afin de procéder au démontage du matériel. Actuellement, la commune accueille 26 camps différents sur l'ensemble de son territoire.