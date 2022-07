"Gang" de macaques au Japon: un des singes capturé et tué

Les autorités locales qui combattent des macaques errants ayant attaqué et blessé une cinquantaine de personnes dans l'ouest du Japon ont annoncé mercredi avoir capturé et tué l'un des singes fauteurs de trouble.

L'animal, un mâle âgé d'environ 4 ans et d'une taille de 50 cm, a été capturé à l'aide d'une fléchette tranquillisante par un tireur spécialisé alors qu'il déambulait dans la cour d'une école secondaire de la ville de Yamaguchi. Il a été tué après avoir été identifié comme étant l'auteur d'une des attaques, a indiqué à l'AFP un responsable du bureau local de l'agriculture.

Sa mort ne garantit pas la fin du problème, car plusieurs singes agressifs courent toujours. Un total de 49 attaques ont été recensées à ce jour. "Les témoins décrivent des singes de différentes tailles. Même après cette capture, de nouvelles attaques nous ont été signalées", a expliqué le responsable.

Depuis début juillet, ces attaques, principalement des griffures et morsures légères, font les gros titres de la presse nippone. Les macaques sont très répandus au Japon, et posent parfois problème en s'introduisant dans les maisons ou en détruisant les récoltes. Mais ce type de comportement agressif est rare. Des habitants de Yamaguchi ont confié aux médias locaux qu'ils ne sortaient plus sans emporter des parapluies et des cisailles pour se protéger en cas d'attaque simiesque.