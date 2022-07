Rochefort: alcoolique depuis ses 15 ans, il frappe sa mère à la santé fragile

Trente-sept mois de prison ont été requis, mercredi par le parquet de Namur devant le tribunal correctionnel de Dinant, à l'encontre d'un homme de 29 ans poursuivi pour des faits de coups et blessures commis à l'encontre de sa mère, le 7 avril 2022, à Rochefort. La victime est considérée comme une personne vulnérable en raison de son état de santé.

Sous l'influence de l'alcool, il l'a saisie par la gorge et par les bras et la violemment poussée contre un mur. "Je suis ensuite allé me coucher. Je lui ai dit que si elle avait peur de moi, elle n'avait qu'à appeler la police. Ce qu'elle a fait", a expliqué le prévenu. Ce dernier, qui présente une addiction à l'alcool depuis qu'il a 15 ans, s'en était déjà pris à sa mère avant ces faits. "J'ai déjà eu des réactions qui n'étaient pas correctes envers elle mais jamais de manière aussi violente."



Le parquet de Namur précise que pour des faits de violence dans un contexte d'alcool, le prévenu a déjà bénéficié de mesures probatoires qui n'ont pas été respectées. "Il est resté deux ans dans une communauté et buvait en cachette. Il a également été expulsé d'une maison d'accueil à Bouvignes (Dinant) et lorsqu'il retourne chez sa mère, il retrouve ses vieux démons."

En requérant une peine de 37 mois, le ministère public souhaite que le prévenu dépende du tribunal d'application des peines (TAP).

La défense plaide un sursis probatoire avec, comme condition notamment, une hospitalisation dans une unité spécialisée afin de l'aider à sortir de cette dépendance. Jugement le 10 août.