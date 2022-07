Météo - Encore beaucoup de nuages pour les jours à venir

(Belga) Jeudi, il fera souvent très nuageux, mais le soleil pourra percer la couche nuageuse. Il fera souvent sec et les maxima seront de 22°C sur les hauteurs de l'Ardenne, 24°C dans les terres et 26°C en Lorraine belge, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le vent d'est à nord-est sera modéré à la côte et faible à modéré dans l'intérieur.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra abondante partout et des averses pourront se déclencher sur le sud-est du pays. Ailleurs, le risque sera plus faible. En deuxième partie de nuit, un temps plus sec et quelques éclaircies reviendront depuis la France. Les minima seront compris entre 10 et 16°C sous un vent faible à modéré de secteur nord, de secteur est à nord-est en Ardenne. Vendredi, le ciel sera partiellement à très nuageux avec la possibilité de l'une ou l'autre averse, surtout sur l'est du pays. Sur l'ouest, un temps sec s'imposera davantage. Les maxima varieront entre 21 et 23°C en bord de mer ou en Ardenne et entre 24 et 26°C dans les autres régions. Le vent sera faible de secteur nord, puis modéré de secteur nord-ouest. Samedi, le temps sera calme et assez ensoleillé avec parfois quelques passages nuageux. Sur l'est, le risque d'une averse se maintiendra. Les maxima varieront entre 22 et 27°C avec un vent faible de direction variable ou de nord-ouest. Dimanche, en marge d'un front pluvieux qui circulera sur les Iles Britanniques et la Mer du Nord, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux. Sur le nord du pays, des périodes de pluie ne sont pas exclues. Les maxima varieront entre 22 et 27°C avec un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest. (Belga)