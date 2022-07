Quelle est cette suie noire qui a recouvert Jemelle? "Il y en avait partout sur ma terrasse"

Des habitants de Rochefort ont fait une découverte aussi surprenante qu'inquiétante : une fine couche de suie a recouvert la ville, particulièrement Jemelle. Inquiet, Marc a décidé de nous en informer, via le bouton orange Alertez-nous : "Ce matin, en me levant, je me suis rendu compte que la piscine était couverte d'un voile noir, mais en fait, il y en avait partout sur ma terrasse".

Marc s'est affairé au nettoyage, mais assure que "au fur et à mesure que je nettoyais, ça continuait". Finalement le Jemellois a lâché l'éponge : "Je suis asthmatique, je ne savais plus respirer, donc on a décidé de partir faire un tour à Liège".

Il n'est pas seul à avoir remarqué ce phénomène. Sur les réseaux sociaux, de nombreux Rochefortois ont partagé des photos et témoignages : "Châssis, terrasse, voiture... Je venais de faire les vitres hier, grrrrr ! Comme il fait chaud, beaucoup de personnes laissent des fenêtres ouvertes la nuit, on en a aussi à l'intérieur, c'est super" déplore l'une d'elles.

Que s'est-il passé ?

Contacté, le Bourgmestre faisant-fonction de Rochefort, Julien Defaux, nous a expliqué que cette suie venait de la carrière de Lhoist : "C'est dû à un disfonctionnement d'un four de la carrière. Le lignite, le combustible utilisé, s'est échappé des cheminées".

Les autorités communales ont été prévenues en début d'après-midi de l'incident, qui a été réglé assez rapidement. Le groupe Lhoist a indiqué aux autorités que cette suie n'est pas dangereuse, et que les habitants n'ont pas de précautions particulières à prendre.