"Du café au petit-déjeuner !": Johan ne comprend pas le plateau-repas servi à sa fille hospitalisée âgée de 6 ans

Quelle ne fut pas la surprise de Johan quand il a découvert une tasse de café sur le plateau-repas de sa fille. Hospitalisée dans le service pédiatrique d’un établissement bruxellois, sa fille de 6 ans a reçu sur son plateau de petit-déjeuner une tasse de café noir. Du sucre et du lait accompagnaient la boisson.

"On se moque de qui ?! Il a bien été prouvé que la guérison passe par la nourriture", réagit Johan. Via le bouton orange Alertez-nous, ce témoin transmet une photo du plateau en question. Il est composé de plusieurs yaourts, de pain, de confiture et de beurre avec un carton de lait. Mais c’est la large tasse de café qui a mis le papa de la petite de 6 ans en colère.

L’hôpital s’explique

Afin de comprendre, nous avons contacté l’hôpital dans laquelle la fillette se trouve. Il s’agit en fait d’un geste de courtoisie pour les parents. Les enfants hospitalisés étant souvent accompagnés de leurs parents qui dorment sur place, cet hôpital donne sur le même plateau-repas un café destiné au proche présent pour lui éviter de devoir l’acheter dans une machine à café.

Cette pratique, réalisée dans d’autres établissements hospitaliers, se fait parfois sous différentes formes. Elle se présente parfois sur un autre plateau servi avec une collation en supplément. À l’inverse, d’autres hôpitaux ne donnent ni café ni nourriture. Bref, pas de modèle unique en ce qui concerne la nourriture servie aux parents d’enfants hospitalisés. Quoi qu’il en soit, le café servi n’est jamais destiné aux enfants.