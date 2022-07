"C'est catastrophique": la commune de Theux touchée par la sécheresse, un an après les inondations

Le contraste est saisissant entre l’été dernier, marqué par les inondations, et celui-ci, marqué par la sécheresse.



Theux il y a un an



Theux cette année

Il y a un an, le centre-ville de Theux était noyé par la Hoegne, cette année, la rivière est presque à sec. Les riverains confient que c’est du jamais vu.

La situation est la même sur les hauteurs de la commune où un ruisseau, d’habitude abondant, a disparu. "Plus rien, plus une seule eau et plus aucune vie dans le ruisseau", déplore le bourgmestre Pierre Lemarchand. "Ici, le niveau de l’eau atteint régulièrement 30 à 40 centimètres, et même 50 ou 60 en cas de fortes pluies", ajoute-t-il en se tenant à l’endroit où le ruisseau avait l’habitude de passer.

"La terre se craquelle, on a vraiment quelque chose de très sec", regrette encore le bourgmestre qui trouve la situation "catastrophique".

L’Est de la province de Liège est particulièrement touché par la sécheresse où il n’a pratiquement pas plu depuis trois semaines.

La situation est d’autant plus problématique que le centre-ville est alimenté par son propre réseau d’eau. Le bourgmestre reste prudent : "Nous avons plusieurs captages. Nous avons fait des captages complémentaires. Nos réserves étaient bonnes avant la sécheresse donc ça n’est pas encore catastrophique, mais nous sommes très attentifs."