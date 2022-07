Vol spectaculaire dans un magasin de l'équipe Intermaché Wanty-Gobert à Tournai: une trentaine de vélos dérobés

Une trentaine de vélos ont été dérobés, durant la nuit de mardi à mercredi dans le magasin Want You Bike à Tournai. Selon le parquet, les auteurs ont découpé le toit de manière inconnue à trois endroits différents. Ils ont ensuite utilisé ces trous pour y passer un système de cordage pour attraper les vélos plusieurs mètres plus bas dans le magasin et l'atelier. Ils ont emporté une trentaine de vélos et ont quitté les lieux en direction inconnue. Le préjudice est important.

Le concept Want you Bike est en lien direct avec l'équipe cycliste professionnelle Intermarché-Wanty Gobert, peut-on lire sur le site internet du magasin. Les deux magasins de cycles se trouvent dans le Hainaut, l'un à Tournai et l'autre à Leval-Trahegnies (Binche). Celui de Tournai se trouve sur le quai des Vicinaux, près du Pont des Trous.