Météo - Éclaircies et nuages vendredi avant un week-end qui fera la part belle au soleil

(Belga) Les éclaircies se partageront le ciel vendredi avec des nuages cumuliformes dans l'intérieur du pays alors que le temps restera ensoleillé à la Côte, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses locales pourront se produire localement, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Le mercure grimpera jusqu'à 20°C au littoral et 26°C ailleurs sous un vent du nord faible ou modéré.

Le ciel se dégagera durant la nuit et des bancs de brouillard ou de brume locaux se formeront samedi à l'aube. Les minima iront de 11 à 16°C mais pourront descendre jusqu'à 5 ou 6°C dans certaines vallées ardennaises. Le soleil sera au rendez-vous samedi malgré quelques voiles d'altitude. Les nuages se feront un peu plus présents dans les terres au fil de la journée. Les températures oscilleront entre 21 et 27°C et le vent sera faible à modéré de direction variable. Le vent faible et variable persistera durant la nuit de samedi à dimanche. Le temps restera sec mais les nuages se feront plus nombreux. Le thermomètre affichera de 12 à 18°C. Dimanche, le temps sera sec mais le ciel divisé entre éclaircies et nuages. Quelques gouttes seront toutefois possibles à la mer et dans le nord. Les maxima varieront de 23 à 24°C à la Côte et en Ardenne et monteront jusqu'à 27°C en Campine et en Lorraine belge. Le vent virera à l'ouest et sera modéré sur l'ensemble de la Belgique sauf au littoral où il sera assez fort. (Belga)