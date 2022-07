Mieux vaut vérifier sa voiture avant de partir en vacances: voici 5 points qui méritent votre attention

Pour ceux qui partent ce week-end, ce vendredi est l'occasion de réaliser un dernier contrôle de la voiture. Quels sont les points d'attention?

1 Les phares

Quentin est mécanicien. Pour lui, le contrôle d’une voiture avant le départ en vacances commence par les phares – de position, de croisement, anti-brouillard…- mais aussi "les feux stop, les clignotants".

2 L'air conditionné

L’air conditionné est aussi un point important à vérifier. "Il faut regarder si ça souffle frais", explique Quentin. "C’est important parce que quand les voyageurs font quelques heures voire quelques jours de route, c’est mieux que ça fonctionne bien", sourit-il.

3 La sécurité générale

La sécurité compte autant que le confort des automobilistes. "Quand on parcourt 500 ou 600 kilomètres, des fois 1000 ou 2000 sur une semaine ou sur une même journée, la voiture n’est pas habituée à faire ça !"

4 Les roues

Les roues sont l’un des points les plus importants. "Il faut contrôler les pneus. Si les pneus ne sont pas gonflés, si elle est tassée et qu’il y a du poids dedans, le pneu peut éclater", indique le jeune mécanicien. "Un nid de poule et c’est vite fait, il suffit que le pneu soit un peu sous-gonflé."

5 Les freins

Mike Vandekerckove est dépanneur, il confirme l’importance des pneus qui constitue "La plupart des dépannages": "c’est souvent des problèmes au niveau des pneus : des pneus crevés, des pneus usés", mais aussi il met en garde aussi sur le contrôle niveau des freins. "On ne checke pas toujours tout et on ne se rend pas compte que les pneus sont usés et quand on fait beaucoup de kilomètres, les freins sont mis à contribution."