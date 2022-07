La Foire de Libramont est enfin de retour: "C'est l'occasion pour nous de montrer le travail qu'on fait au quotidien"

Libramont-Chevigny célèbre sa célèbre foire agricole, de retour après deux ans d'absence. Le plaisir est partagé par les agriculteurs, qui montrent leur travail, et le public, qui découvre la profession, ses animaux et ses machines.

Deux ans d'annulations plus tard, la 86ème Foire de Libramont a débuté, au grand plaisir des agriculteurs pour qui cet événement est essentiel : "C'est l'occasion pour nous de montrer le travail qu'on fait au quotidien" se réjouit Dimitri Béguin, éleveur. "Souvent, le public n'y connaît pas du tout le monde agricole, il s'en fait une idée, et au final ça peut permettre de faire des échanges et changer leur avis sur l'agriculture" explique Eugénie, fille d'un agriculteur.

Natacha Perat, l'administratrice déléguée de la Foire de Libramont se réjouit du retour de cet événement annuel : "Il y a une très grande satisfaction de notre part aussi de retrouver nos agriculteurs et de pouvoir les remettre en contact avec la société et de pouvoir montrer aussi à quel point cette agriculture locale est intéressante et de belle qualité"

Comme chaque année, le public est au rendez-vous et montre son intérêt pour les démonstrations des éleveurs et agriculteurs : "On est pas du tout dans le domaine de l'agriculture, on n'y connaît pas grand-chose, mais c'est agréable de voir les professionnels montrer leur métier. Pour les enfants, c'est le paradis parce qu'il y a des animaux et des tracteurs !" nous raconte Tatiana, une visiteuse de la foire.

Nombreux sont les visiteurs qui viennent voir les animaux. Quoi de mieux d'ailleurs qu'un concours de beauté : "On les présente au public, pour montrer leur qualité et la fierté des éleveurs" justifie Vincent Rabeux, le président de l'Herd-Book Limousin Belge.

Cette édition de la foire a pour thème l'agriculture durable, importante après les épisodes d'inondations et sècheresses. "Cette thématique, 'Ici commence un monde durable', c'est un grand chapeau que nous allons mettre au-dessus de la foire et de tous nos événements, de façon à pouvoir être cet espace de solution pour les agriculteurs, de toujours améliorer l'agriculture, de faire face à ces enjeux et défis climatiques et économiques" a ajouté Natacha Perat. Tout au long de la foire, c'est d'ailleurs l'agriculture locale qui sera mise à l'honneur.