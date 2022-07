Accalmie sur le front des feux de forêt dans le nord du Maroc

(Belga) Un important incendie qui s'était déclaré dans une forêt de la région de Tétouan, située près du port de Tanger, dans le nord du Maroc, a été maîtrisé vendredi par les équipes d'intervention, ont indiqué les autorités locales.

Environ 500 hectares de couvert forestier ont été ravagés par les flammes, sans faire de victime, selon les mêmes sources. Une cinquantaine de familles, habitant trois douars (villages), ont été évacuées à titre préventif. Les services de lutte anti-incendie concentrent désormais leurs ressources sur les foyers restants dans la province, ont-elles ajouté. Dans la région de Larache, la plus touchée par les sinistres depuis la mi-juillet, les pompiers continuent de lutter contre le seul foyer non circonscrit de la province, selon des sources locales. Cette province au sud de Tanger a été particulièrement affectée par des feux de forêts qui ont fait trois morts et détruit des milliers d'hectares. Un bénévole qui combattait les flammes a également péri dans la province voisine de Taounate. Un villageois a été mis en examen pour incendie involontaire à Larache. Selon le ministère de l'Agriculture, la superficie totale touchée par les feux de forêts dans plusieurs régions septentrionales du Maroc a atteint 10.300 hectares depuis mi-juillet. Le Maroc est frappé par des températures caniculaires, dans un contexte de sécheresse hors norme et de stress hydrique. (Belga)