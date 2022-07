Variole du singe - L'Espagne enregistre un premier décès dû à la variole du singe

(Belga) L'Espagne a enregistré un premier décès lié à la variole du singe, le premier cas mortel signalé en Europe, a annoncé vendredi le ministère de la Santé, cité par le journal 'El Mundo'.

L'Espagne est le pays le plus touché au monde, avec 4.298 cas confirmés. Sur les 3.750 personnes contaminées pour lesquelles des informations sont disponibles, 120 sont hospitalisées. L'un de ces patients est décédé. Le groupe le plus touché par la maladie est celui des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Peu auparavant, les autorités brésiliennes avaient annoncé qu'un homme de 41 ans atteint de variole du singe était mort au Brésil, le premier décès lié à la maladie hors d'Afrique et le sixième au total. (Belga)