Comment réagir face aux piqûres d’insectes en vacances? Voici les conseils d'une dermatologue

Guêpes, moustiques, taons, frelons et bien d'autres insectes peuvent nous piquer en vacances. Comment reconnaître les piqûres et comment les traiter? Le docteur Bernadette Bouard, chef du service Dermatologie à la Clinique Saint-Luc à Bouge, a livré quelques conseils dans le RTL INFO 19H ce vendredi.

Comment reconnaître les piqûres d'insectes? Comment savoir ce qui nous a piqué?

"Il existe deux possibilités: un insecte rampant ou un insecte volant. Les premiers piquent généralement en grappes. Lorsque vous avez plusieurs piqûres dans un même secteur, 8 à 10 petites lésions, vous allez vous dire que c'est plutôt une petite araignée dans le matelas ou un insecte de ce type-là. Quand ce sont des piqûres plutôt plic ploc ou une seule piqûre, c'est plutôt un insecte volant."

Comment traiter les piqûres ? Moustique d'un côté et guêpe de l'autre

"On va différencier les deux. Les moustiques sont des insectes qui pompent, aspirent notre sang. Ils n'injectent rien, contrairement aux guêpes qui peuvent injecter un venin. La réaction au niveau du corps va être différente. En ce qui concerne les moustiques, on va être fort gêner par la piqûre et les démangeaisons. Ce sera bien d'utiliser une crème à la cortisone. Certaines sont délivrables en pharmacie sans ordonnance. Surtout aussi prendre des antihistaminiques, qui peuvent être acheté, dans certains cas, en vente libre. En ce qui concerne les guêpes, vous allez plutôt utiliser le même traitement local, mais aussi veiller à enlever le dard, si vous le repérer et s'il a été laissé sur place par l'insecte."

Les remèdes de grands-mères fonctionnent comme le vinaigre sur une piqure de guêpes?

"Cela fonctionne puisque les gens le font. Pourquoi pas. On n'a pas toujours l'occasion de pouvoir se fournir le traitement plus médical, qui est évidemment plus adéquat et efficace. Mais évidemment le top est de pouvoir partir sur le traitement plus académique et plus médical."

A part la douleur, doit-on s'inquiéter si on a été piqué? Que doit-on surveiller?

"On doit plutôt s'inquiéter en cas de piqûre de guêpe évidemment. On peut y être allergique. Il faut faire attention à deux choses. La première est la localisation de la piqûre. Si vous êtes piqué plutôt au niveau du visage, des lèvres ou même parfois dans la bouche... Il faut être extrêmement vigilant car on peut avoir de l'œdème. Cela gonfler violemment et il y a un risque au niveau respiratoire. Dans ce cas-là, bien entendu, je conseillerais de s'orienter vers un service d'urgence. D'autre part, on peut être allergique car la guêpe peut injecter un venin. Certaines personnes sont allergiques au venin et dans ce cas-là, elles peuvent faire une réaction extrêmement violente, ce qui peut donner un état de choc qui nécessite une prise en charge rapide."