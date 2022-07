Un automobiliste perd la vie dans une collision frontale à Jamoigne

Un automobiliste a perdu la vie dans une collision frontale survenue vendredi en fin d'après-midi à Jamoigne, près de Chiny (province de Luxembourg), a-t-on appris samedi de source judiciaire.

L'accident a eu lieu vers 18h30 sur la RN83. A bord de son véhicule, la victime a dévié de sa trajectoire et est entrée en collision avec une voiture venant dans l'autre sens. Elle est décédée des suites du choc. Selon L'Avenir et Sudinfo, il s'agit d'un jeune homme originaire de Florenville né en 1998, pour lequel les secours n'ont rien pu faire. L'autre conducteur, blessé à la jambe, a été hospitalisé tandis que sa passagère est indemne. Tous deux viennent d'Arlon. Les pompiers de Florenville et ceux d'Étalle sont intervenus sur place avec leur matériel de désincarcération.