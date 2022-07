Cinéma: Embarquez à bord du "Bullet Train" avec Brad Pitt

Sept assassins de bas étage se retrouvent dans un train, prêts à en découdre: bienvenue à bord du "Bullet train", comédie policière grinçante avec un Brad Pitt au comble de l'autodérision.

En salles le 3 août en France et aux États-Unis deux jours après, "Bullet Train", réalisé par David Leitch (Deadpool 2 et Fast & Furious : Hobbs & Shaw), est une adaptation du roman japonais à succès "Maria Beetle" de Kotaro Isako.

Humour noir et gags ponctuent cette comédie policière ancrée dans un train à grande vitesse entre Tokyo et Kyoto et dans lequel sept meurtriers, plus ou moins poursuivis par la malchance, tentent de se liquider.

Aux côtés de la superstar Brad Pitt, le public retrouvera une flopée d'étoiles montantes comme Brian Tyree Henry et Aaron Taylor-Johnson ou encore la présence de l'actrice oscarisée Sandra Bullock.

"C'est une comédie policière et pour moi, c'est beaucoup plus drôle parce qu'il n'y a pas seulement des scènes de violence mais aussi de l'humour", a expliqué Brad Pitt, 58 ans, lors d'un échange avec la presse française mi-juillet.

Le film "est clairement pensé pour la salle de cinéma, pour provoquer ce rire contagieux qui se produit lorsqu'on est en groupe, vous voyez, lorsque vous passez un bon moment", a-t-il poursuivi.

- "Comme une thérapie" -

L'interprète de Benjamin Button incarne "Coccinelle", un tueur à gage convaincu d'être poursuivi par la malchance. "Coccinelle est le roi des benêts", a-t-il ironisé.

Le film est émaillé de scènes de combat façon Jackie Chan, une star des arts martiaux mais version comique, qui a une place à part dans le coeur de l'acteur. "Je n'ai pas assez de mots pour rendre hommage à ce qu'a fait Chan" pour le cinéma comique, a encore confié Brad Pitt.

Des scènes pensées par un expert en la matière. Avant d'être réalisateur, David Leitch a été la doublure de Brad Pitt dans des films comme "Fight Club" ou "Troie".

"Nous avions une relation de confiance. Cette confiance a été renouvelée dans la sphère de la réalisation", a confié le réalisateur à la presse.

Brad Pitt "connaît mon parcours. Ca m'a mis en confiance pour le diriger", a-t-il poursuivi.

Tourné en pleine pandémie liée au Covid-19, le film a principalement été tourné en studio. "Nous ne pouvions pas aller à Tokyo. Ca a été un moment particulièrement sombre pour nous tous", a révélé l'interprète de "Coccinelle".

Reste que le tournage "a été comme une thérapie". "Nous avons eu la chance de laisser nos petites bulles respectives pour nous plonger dans celle du film et nous secouer les uns les autres", a confié Brian Tyree Henry à la presse.

Brian Tyree Henry - "Les Eternels" - forme un duo improbable avec Aaron Taylor-Johnson, qui sera en 2023 à l'affiche de "Kraven", une superproduction Marvel. Ils incarnent "Lemon" et "Tangerine", deux voyous à qui la chance ne sourit pas non plus dans le film.

"David (Leitch) sait ce qu'il veut mettre à l'écran (...) Son expérience dans le monde du doublage et le fait qu'il soit fan de ce monde-là apporte beaucoup de légitimité au film", a souligné Brian Tyree Henry.