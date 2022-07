Les Belges se ruent sur le bois de chauffage: les prix s'envolent (vidéo)

Le bois de chauffage est de plus en plus prisé. Face à l’explosion du prix des autres sources d’énergie, les ménages se tournent vers ce combustible meilleur marché.

Cédric est gérant d’une entreprise de livraison de bois de chauffage. Il écoule plusieurs dizaines de palettes chaque semaine et la demande ne faiblit pas. "Il me reste une centaine de palette et j’en reçois entre 50 et 75 par semaine", explique-t-il.

Par rapport à l’année dernière, les commandes de Cédric ont bondi de 30%. "Il y a une forte demande, mais le stock est là donc il ne faut pas trop s’inquiéter [d’une éventuelle pénurie]", rassure le gérant de l’entreprise. "Les prix vont surement encore un peu augmenter, mais le stock est là donc il ne faut pas s’inquiéter comme le pellet", ajoute Cédric en évoquant cet autre combustible à base de bois.

Se chauffer au bois permet d’économiser entre 1000 et 2000 euros par an par rapport à un chauffage électrique ou au gaz. Si le bois est de loin le combustible le moins cher, son prix s’est également envolé ces derniers mois.

"On était à 215 euros par box l’année passée et maintenant, on est à 380", détaille encore Cédric.